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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
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