Emine Erdoğan'dan lider eşleriyle öğle yemeğine ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladığı öğle yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli lider eşlerini atıksız ve sağlıklı yönleriyle Anadolu'nun geleneksel lezzetleriyle ağırlamaktan mutluluk duydum. Bir yemeğin tarifi kuşaktan kuşağa geçer, hatırası ise onu paylaştığımız insanlarla çoğalır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA