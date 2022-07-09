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Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Bayram hatırlanmak, paylaşmaktır

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Bayram hatırlanmak, paylaşmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bayramın, "aile olmak, paylaşmak ve hatırlanmak" olduğuna işaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

"BAYRAM HATIRLANMAKTIR"

Emine Erdoğan mesajında, "Bayram, aile olmak, paylaşmak, hatırlanmaktır. Hürmettir bayram. En güzel duygulara sevdiklerimizle bir arada eriştiğimiz bir bayram diliyor, kurban ibadetlerimizin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Kurban Bayramı Emine Erdoğan Güncel Haberler

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