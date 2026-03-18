Emine Erdoğan'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

18 Mart'ın, bir milletin, küle dönmüş umutlarının kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirten Emine Erdoğan, "En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Şanlı zaferin yıl dönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu topraklar, bize düşen en büyük sorumluluk, en kıymetli mirastır. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
