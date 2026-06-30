Emine Erdoğan: 9 Bin 277 Koruyucu Ailemiz, 11 Bin 22 Çocuğumuzu Baş Tacı Ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ' Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı'nda, "Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanında 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzu baş tacı ediyor. Bu çocukların 1345'i özel gereksinimli çocuklardır. 149 evladımız ağır engelli grubunda, 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır, insanlık ailesinin bizlere emanetleridir" dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen ' Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı'na katıldı. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, koruyucu aileler, koruma altındaki çocuklar, milletvekilleri, vali eşleri, akademisyenler, uluslararası sivil toplum kuruluşları ile medya kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Koruyucu aile kamu spotunun gösterildiği programda, koruyucu aile yanında yetişen Meryem Çağdaş ve koruyucu aile ebeveyni Çetin Şener konuşma yaptı. Koruyucu aileler ve çocuklarının, 'Kız Kulesi Efsanesi' tiyatro oyununu sergilediği programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz çalıştay bildirgesini sundu.

'SAYIMIZ KATLANARAK ARTMAYA DEVAM EDECEK'

Emine Erdoğan, gönül elçileri olan 81 ilin valisinin eşlerine de yıllardır projeye emek verdikleri için şükranlarını sunarak, "Nice evin, Peygamber Efendimizin 'en hayırlı ev' dediği evlerden biri olmasına vesile oldunuz. Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimiz, bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek bir başarı sergileyerek ödüle layık görüldüler. Çünkü ne zaman bir çocuk daha koruyucu aile yanına yerleşse iyilik kazanıyor, toplumumuz kazanıyor, insanlık kazanıyor. İnanıyorum ki hayatın bu en tatlı rekabeti önümüzdeki yıl daha da büyüyecek ve ülkemizin dört bir yanındaki koruyucu aile sayılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanında 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzu baş tacı ediyor. Şunu da mutlulukla ifade etmek isterim; bu çocukların 1345'i özel gereksinimli çocuklardır. 149 evladımız ağır engelli grubunda, 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır, insanlık ailesinin bizlere emanetleridir. Eminim ki bu rakamlar bir yandan hepimizin gönül tellerini titretirken diğer yandan göğsümüzü kabartıyor. Çünkü bunlar alelade rakamlar değil. Bilakis, hepsi hayattaki mutlu başlangıçların, ikinci şansların hikayeleridir. Halihazırda kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15 bin 803 çocuğumuz var. Onların her biri, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin evlatlarıdır" dedi.

'DEVLETİMİZ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU'

Her çocuğun en az bir yabancı dil öğrenmesi, müzik aleti çalması ve bir spor branşına aktif katılmasının sağlandığına dikkat çeken Erdoğan, "Onları, yazarlıktan robotik kodlamaya, tiyatrodan zeka oyunlarına kadar birçok alanla tanıştırıyoruz. Mesela, Ankara'da koruma ve bakım altındaki müziğe yetenekli 18 çocuğumuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Çocuk Orkestrası ve Korosu'nda sanat icra ediyor. Projeleriyle TEKNOFEST'e başvuran, ilk 25'e girmeye hak kazanan onlarca çocuğumuz var. Kurumlarda yetişmiş sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, bürokratlarımız var. Hepinizin tanıdığı dünyada müzik alanında büyük başarılara imza atan flüt sanatçısı Merve Başoğlu kızımız onlardan biridir. Çocukluğundaki en büyük hayali Kuzey Kutbu'na gitmek olan akademisyen Yunus Topal, Kuzey ve Güney kutuplarının her ikisine de giden ilk Türk olmayı başarmıştır. Bu evlatlarımızın hepsi bu büyük hayalleri, devletimizin onlara sahip çıktığı kurumlarımızda kurdular. Devletimiz de onların hayallerinin en büyük destekçisi oldu. Bazı sohbetlerimizde onların, 'Ben devletin kızıyım, devletin oğluyum' dediklerine çok kez tanık oldum. Bu samimi ifadeler, devletimizin sunduğu güvenin, aidiyet duygusunun ve sevginin en hakikatli dışavurumudur" ifadelerini kullandı.

'MODERN TARİHİN EN BÜYÜK YETİM KRİZİ GAZZE'DE YAŞANDI'

Çocukları yetim kalmış bir insanlığın ne geleceğe adım atabileceğini ne de kırılan adalet terazisini düzeltebileceğini kaydeden Emine Erdoğan, bugün dünyada 150 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğuna işaret etti. 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana çatışmaların en yüksek olduğu dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Ne yazık ki dünyamız, çocukları korumanın gittikçe zorlaştığı bir yer haline geliyor. Sadece 2025 yılında dünya genelinde toplam 65 çatışma kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımla modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı. Şu bir gerçek ki insanlık tüm çocuklarına sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçludur. Bu noktada koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar. Dünyanın katılaşan vicdanına dokunuyorlar. İnsanlığın asli değerlerinin eski bir masal olmadığını gösteriyorlar. Toplumu hızla bireyselleştiren, duygusal bağlarını zayıflatan, yalnızlaştıran ve aile kurumunu tehdit eden düzene karşı güçlü bir panzehir üretiyorlar. Yani, insanlığa ışık tutuyorlar. İşte bu nedenle Gönül Elçileri Projemizin sınırlarımız içinde kalmayarak, UNICEF tarafından örnek proje olarak gösterilmesi hepimizin ortak gururudur" diye konuştu.

'TEK BİR CÜMLE HAKİKATİ ANLATMAYA YETER'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyu ailelere hitap ederek, "Her birinize, 'İyi ki varsınız' diyorum. Çünkü biz, şunu çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar binlerce evladımız, kapılardan içeri umutla girdi. O yuvalarda sevgiyi, güveni ve aidiyeti yeniden buldu. Devletimizin himayesindeki binlerce çocuğumuzun umutları, yuvalarda yeşerdi. Bazen tek bir cümle, bütün bu hakikati anlatmaya yeter. İşte bu yüzden koruyucu ailelik, yalnızca bugünü değiştiren bir hizmet değildir. Nesilden nesle aktarılan, bir merhamet mirasıdır. Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz, o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir" açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan, projeye verdikleri destekten dolayı vali eşleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerine ödüllerini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı