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Emevi Cami'ndeki İzdihamın Nedeni: Ücretsiz Yemek Dağıtımı

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Şam'daki Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın nedeni, sosyal medya fenomeninin düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı olarak ortaya çıktı. Tanıklar, yemek daveti ve namazın aynı anda gerçekleştirildiğini belirterek, kaosa yol açtığını ifade etti.

- Emevi Cami'ndeki izdihamın nedeni ortaya çıktı: "Sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtımı"

ŞAM - Suriye'de Emevi Camii'nde Cuma namazı esnasında yaşanan izdihamın tanığı Ali Hasan, "Cuma günü yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü" ifadelerini kullanırken, bir başka tanık Abdullah Nana ise, "Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu" dedi.

Suriye'de 2 gün önce Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı. Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti. Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii'nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler" dedi.

"Namaza ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı"

Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, "Yaşanan kalabalığın nedeni Cuma Namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi" diye konuştu.

"Yemek daveti için sosyal medyada paylaşım yapıldı ve insanlar çok kalabalık yaptı"

Yemek dağıtımının düzensiz olmasına dikkat çeken Ali Bakranlı ise, insanların birbirlerini ezdiklerini ifade ederek "Emevi Cami çok kalabalık olmuştu. Yemek davetiyle, namaz saati aynı zamana denk geldi ve insanlar birbirlerini ezdi. 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yazık, günah çok sayıda insan zarar gördü. Yemek daveti için sosyal medyada paylaşım yapıldı ve çok kalabalık oldu. 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı. Daha düzgün olması lazımdı, o kadar insan öldü yazık günah" şeklinde konuştu.

Emevi Cami'ndeki İzdihamın Nedeni: Ücretsiz Yemek Dağıtımı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Güncel
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