Emep'li Karaca, Göçmen İşçilerin Fiili Çalışmasının Yok Sayılmasını TBMM Gündemine Taşıdı

Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'teki Suriyeli göçmen işçi İhab Elali'nin yaşadığı hak ihlalleri ve mahkeme kararlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na soru önergesi verdi. Önergenin odak noktası, kayıt dışı çalıştırılan göçmen işçilerin durumu ve bakanlığın denetim süreçleri oldu.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Suriyeli göçmen bir işçinin Gaziantep'teki Este Halı Fabrikası'nda yıllarca kayıt dışı çalıştırılmasının ardından açtığı davanın "çalışma izni olmadığı" gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

EMEP Milletvekili Karaca'nın önergesinde, İhab Elali'nin 2017–2022 yılları arasında günde 15-16 saate varan sürelerle fazla mesai ücreti almadan, düşük ücretle ve sigortasız çalıştırıldığı; hakaret ve darba maruz kaldığı, "sigortasız ve Suriyeli olduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilme tehdidiyle şikayetlerinin engellendiği belirtildi.

İşten atılmasının ardından Elali'nin açtığı hizmet tespiti davasının, "çalışma izni bulunmadığı" gerekçesiyle Gaziantep 5. İş Mahkemesi tarafından reddedildiği, istinaf sürecinin de olumsuz sonuçlandığı ve dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne taşındığı ifade edildi.

Karaca, önergede şu soruları sordu:

"Türkiye genelinde ve Gaziantep özelinde kayıt dışı çalıştırılan göçmen işçi sayısına ilişkin Bakanlığınızın güncel verileri nelerdir? Uyruklara göre dağılım yapılmakta mıdır? 2010–2025 yılları arasında Gaziantep'te göçmen işçilerin çalıştırıldığı işyerlerine yönelik kaç denetim yapılmıştır? Bu denetimler sonucunda kaç işyerine hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Gaziantep gibi sanayi havzası olan kentlerde göçmen işçilerin yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlere yönelik özel bir denetim ve izleme programı uygulanmakta mıdır? Uygulanmıyorsa gerekçesi nedir? Çalışma izni olmaksızın göçmen işçi çalıştırmanın asli sorumlusu işveren olmasına rağmen, yargı kararlarıyla işçilerin hak taleplerinin reddedilmesi Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? 2010-2015 yılları arasında kaç göçmen işçi hizmet tespiti davası açmıştır? Bu davalar hangi kararlarla sonuçlanmıştır? Çalışma izni bulunmayan göçmen işçilerin fiili çalışmalarının yok sayılması ve hizmet tespiti davalarının bu gerekçeyle reddedilmesi, insan ve işçi haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerle nasıl bağdaştırılmaktadır? Bakanlığınız, göçmen işçilerin fiilen çalıştıkları süreler için sigortalılıklarının tespit edilmesini ve işverenlerin sorumluluğunun açık biçimde düzenlenmesini sağlayacak bir yasal ya da idari düzenleme hazırlığında mıdır? Göçmen işçilerin sınır dışı edilme tehdidiyle şikayet mekanizmalarından uzak tutulmasına karşı, güvenli başvuru ve koruma mekanizmaları oluşturulması yönünde bir çalışmanız var mıdır? İhab Elali örneğinde olduğu gibi, yıllarca çalıştırılıp emeği sömürülen göçmen işçilerin hak kaybına uğramaması için Bakanlığınız hangi somut adımları atacaktır? 5 yıl boyunca kayıt dışı işçi çalıştırdığı ispat edilen Esta Halı'ya ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
