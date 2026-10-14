EMEP'li Karaca, Fatmanur Çelik ve kızının davasında beraat kararına tepki gösterdi

(İSTANBUL) - Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın ölümüne ilişkin davanın duruşmasını takip eden EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, duruşma salonunda yaşananlara ve beraat kararına tepki gösterdi. Karaca, "Sizin adalet saraylarınızda adalet aramıyoruz artık. Sokakta, birlikte, yan yana durarak, mücadelede arıyoruz. Fatmanur'a, Hifa'ya sözümüz var. Bu ülkenin bütün kadınlarına sözümüz var. Bu dava burada bitmedi" dedi.

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bugün görülen davanın duruşmasının ardından açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, duruşma sürecinde yaşananlara ve verilen beraat kararına tepki gösterdi.

Duruşmaya katılmak üzere yola çıktıklarında Halk TV'ye kayyım atandığını öğrendiklerini belirten Karaca, adliye çevresinde polis ablukasıyla karşılaştıklarını, duruşma salonuna girişlerinin de engellenmek istendiğini söyledi.

Duruşma salonunun önünde hakimin, avukatların, milletvekillerinin ve gözlemci olarak duruşmaya katılmak isteyen baroların içeri alınamayacağını bildirdiğini aktaran Karaca, itirazları üzerine salona girdiklerini ifade etti.

Hifa İkra ve Fatmanur Çelik'in yaşadıklarının kamuoyu tarafından bütün ayrıntılarıyla bilindiğini belirten Karaca, yargılama sürecinde yaşanan haksızlıkların ve adaletsizliklerin de kadınlara yönelik yaklaşımı ortaya koyduğunu söyledi. Karaca, "Yargılama süreci boyunca onlara reva görülen bütün haksızlıklar, adaletsizlikler; bu memlekette anadan kıza bir miras olarak ölümü, tecavüzü, tacizi, istismarı bırakmak istemeyen kadınlara kimin nasıl parmak salladığını da gösteriyordu. Bizim itirazımız, öfkemiz biraz da bunaydı" dedi.

Duruşmanın ardından kadınların hem gözyaşlarıyla hem de öfkeleriyle tepkilerini ortaya koyduğunu belirten Karaca, "Öfkeliyiz, yaslıyız ama mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın kapalı oturumlarla yürütülmek istenmesine de tepki gösteren Karaca, kendilerine "genel ahlak" ve "kamu düzeni" gerekçelerinin sunulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"AHLAKINIZ BATSIN"

"Bize dediler ki, 'Gözler önüne sermeyeceğiz verdiğimiz adaletsiz beraat kararını. Kapalı oturumlarla yürüteceğiz biz bunu.' Sebep? 'Genel ahlak, kamu düzeni' dediler bize. Ahlakınız batsın. Sizin ahlakınız, herkesin gözü önünde tarikat-cemaat-devlet üçgeninde bir kız çocuğunu, bir anneyi ölüme sürükledi. Reddediyoruz bu ahlakı da kamu düzenini de biz.

Bizim gözlerimizin içine baka baka beraat kararını okumak isteyenlere sözümüzü mahkeme salonunda söyledik, burada bir kere daha söylüyoruz: Sizin adalet saraylarınızda adalet aramıyoruz artık. Sokakta arıyoruz. Birlikte, yan yana durarak arıyoruz. Mücadelede arıyoruz. Fatmanur'a, Hifa'ya sözümüz var. Bu ülkenin bütün kadınlarına sözümüz var. Bu dava burada bitmedi.

Fatma'nın, Hifa'nın bize emanet ettiği adalet mücadelesini gülerek, yemek yiyip kürdanla dişlerini karıştırıp kürsüden beraat kararı okuyarak gelmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Fatmanur'a, Hifa'ya sözümüz var. Bu ülkenin bütün kadınlarına sözümüz var. Bu mücadele burada bitmedi."

Kaynak: ANKA