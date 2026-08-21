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Emektar öğretmen Ahmet Candar çınar fidanıyla anıldı

Emektar öğretmen Ahmet Candar çınar fidanıyla anıldı
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Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nin emektar öğretmenlerinden, Sonsuz Şükran Köyü'nün uzun yıllar müdürlüğünü yapan Ahmet Candar'ın anısı, adına dikilen çınar fidanıyla yaşatılacak.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nin emektar öğretmenlerinden, Sonsuz Şükran Köyü'nün uzun yıllar müdürlüğünü yapan Ahmet Candar'ın anısı, adına dikilen çınar fidanıyla yaşatılacak.

Candar için Sonsuz Şükran Köyü'ndeki Büyük Ustalar Çınarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, ardından adına çınar fidanı dikildi.

Sonsuz Şükran Köyü Kurucusu Mehmet Taşdiken, Candar'ın köyün kuruluş ve gelişiminde önemli katkıları bulunduğunu belirterek, Büyük Ustalar Çınarlığı'nın köye emek verenlerin hatıralarını yaşatan bir vefa mekanı olduğunu ifade etti.

Törene Çavuş Mahallesi ile Sonsuz Şükran Köyü sakinleri, sanatçılar, akademisyenler ve Candar'ın yakınları katıldı.

Kaynak: AA
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