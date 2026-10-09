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Emeklilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasında sanığa yurt dışı çıkış yasağı verildi

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Emeklilik vaadiyle yurt dışındaki Türk vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen Erhan Nacar'ın yargılanmasına Ankara'da başlandı. Sanık duruşmaya katılmadı; mahkeme yurt dışı çıkış yasağı verdi ve duruşmayı 15 Ocak'a erteledi.

Emeklilik vaadiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen Erhan Nacar'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Erhan Nacar mazeret bildirerek katılmazken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından müştekilere söz verdi.

Müşteki Fadili Taştaş, 2019'da televizyonda gördüğü program aracılığıyla sanıkla iletişime geçtiğini ve emekli olma vaadiyle Almanya'dan Türkiye'ye gelerek bürosuna gittiğini anlattı.

Nacar'a toplam 15 bin avro gönderdiğini belirten Taştaş, şu beyanda bulundu:

"Almanya'da çalıştığımı söyledim ancak bunun sorun olmayacağını, beni çalışıyor olarak gösterebileceğini ifade etti. Ne kadar fazla para verirsem o kadar yüksek emekli aylığı alabileceğimi söyledi. 2025'te tekrar aradığımda ise kanunun değiştiğini ve 4 bin 620 avro daha verirsem beni emekli yapacağını söyledi. Kanser hastası olduğuna dair fotoğraflar gönderdi. Bu olayların ardından kendisine bir daha ulaşamadım."

Müşteki Canan Kara ise sanığı 2018'de televizyonda gördüğünü ve yurt dışından kendisiyle iletişime geçtiklerini belirterek, "Bana vekalet vermeniz lazım dedi. Vekalet örneği düzenleyip Almanya'ya gönderdi. Hesabına 14 bin 500 avro yatırdık. 2019'da Türkiye'ye geldiğimizde kendisini bürosunda bulamadık. Makbuz talep ettik. Yanında çalışan hanımefendi mal varlığımızı gizlediğimiz için sistemde görünmediğini söyledi. Bize hasta olduğunu da söyledi. Toplam 35 bin avromuz gitti." dedi.

Müşteki Pembe Özkaya da sanığı televizyonda gördükten sonra iletişime geçtiğini, kendisine 50 yaşında emekli olabileceğinin söylendiğini ve farklı isimler adına para gönderdiğini aktararak, toplam 15 bin avro karşılığında emeklilik vaadinde bulunulduğunu anlattı.

Canlı yayında emeklilik işlemlerinin tamamlandığının duyurulduğunu kaydeden Özkaya, SGK'ya başvurduğunda herhangi bir kaydının bulunmadığını öğrendiğini ifade etti.

Diğer müştekiler de sanık Nacar tarafından benzer şekillerde dolandırıldıklarını anlatarak sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Söz verilen müşteki avukatları ise sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanması gerektiğini, yurt dışına kaçabileceğine ilişkin duyumlar aldıklarının altını çizerek, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı müvekkiliyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini??????? belirterek, Nacar'ın bir sonraki celse hazır edileceğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Nacar'ın bir sonraki duruşmada hazır edilmemesi halinde hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Duruşma 15 Ocak'a ertelendi.

İddianameden

Mağdur vatandaşların şikayet dilekçeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, sanık Erhan Nacar'ın sosyal medya ve televizyon programlarında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye'de emekli olma yollarını anlattığı, kendisiyle irtibata geçen kişilerle sözleşmeler imzaladığı ve bu kişileri dolandırdığı tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerin ödeme yapmalarına rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında bu kişiler adına başvuru bulunmadığı belirtilmişti.

İddianamede, Nacar hakkında 103 ayrı kişiye karşı zincirleme şekilde "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA
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