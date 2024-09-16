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Emekli Profesörün Oğluna Tutuklama

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Mersin'de çöplükte bulunan cesedi Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olan olayda, oğlu Oğuz Doludeniz tutuklandı. Oğuz Doludeniz'in, babası ile aralarının bozuk olduğu ve cesedi çöplüğe bıraktığı iddia ediliyor.

MERSİN'de çöplükteki plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan eski Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlu Oğuz Doludeniz (33), tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı belirlenen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi.

OĞLU TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı. Doludeniz, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Oğuz Doludeniz'in, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığı, döndüğünde ise evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, Selahattin Doludeniz'in ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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