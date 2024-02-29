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Emekli Orman Mühendisi Tahtadan Oyuncaklar Yapıp Okullara Dağıtıyor

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan emekli orman mühendisi Musa Akkaya, atölyesinde yaptığı tahtadan oyuncakları okullardaki öğrencilere dağıtıyor. Akkaya, ilçedeki Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için araba, uçak, helikopter ve hayvan figürlerinin de içinde bulunduğu 300 ahşap oyuncak yaptı. Oyuncak dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen ve okul idarecileri katıldı. Atölyesinde ahşaptan katlanabilir masa, tabure ve sehpa yaptığını belirten Akkaya, ürünlerden kalan atık parçalardan ise çeşitli oyuncaklar ürettiğini söyledi. Akkaya, daha öncede Trabzon merkezdeki okullara oyuncak dağıttığını hatırlatarak, elinden geldiğince öğrencilere tahtadan oyunca yapıp dağıtacağını söyledi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan emekli orman mühendisi Musa Akkaya, atölyesinde yaptığı tahtadan oyuncakları okullardaki öğrencilere dağıtıyor.

Akkaya, ilçedeki Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için araba, uçak, helikopter ve hayvan figürlerinin de içinde bulunduğu 300 ahşap oyuncak yaptı.

Oyuncak dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen ve okul idarecileri katıldı.

Atölyesinde ahşaptan katlanabilir masa, tabure ve sehpa yaptığını belirten Akkaya, ürünlerden kalan atık parçalardan ise çeşitli oyuncaklar ürettiğini söyledi.

Akkaya, daha öncede Trabzon merkezdeki okullara oyuncak dağıttığını hatırlatarak, elinden geldiğince öğrencilere tahtadan oyunca yapıp dağıtacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Türkmen Şalpazarı Trabzon Eğitim Güncel Haberler

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