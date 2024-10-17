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Emekli Öğretmen Batman'da Hat Atölyesi Açtı

Emekli Öğretmen Batman'da Hat Atölyesi Açtı
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İstanbul'da hat eğitimi alan emekli öğretmen Hilmi Beyca, Batman'da açtığı atölyede, hat sanatını gelecek nesillere aktarmak için eserler üretip öğrenciler yetiştirmek istiyor.

Batman'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Beyca, İstanbul'da aldığı hat eğitimini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

İstanbul'da uzun yıllar öğretmenlik yapan ve burada hat eğitimi alan Hilmi Beyca (69), 2016 yılında emekli oldu ve bu yıl memleketi Batman'a yerleşti.

Atölye açan Beyca, 1990'lı yıllarda Hattat Hasan Çelebi'den hat eğitimi aldığını, daha sonra Hattat Kamil Nazik ile eğitimine devam ettiğini söyledi.

"Şu anda yazma ve imza atma, yani eser verme faslındayım." diyen Beyca, Batman'da açtığı atölyede, eserler üretmek ve öğrenciler yetiştirmek istediğini belirtti.

Hat eğitimini aldığı süreçte, Batman'da hat sanatıyla ilgili bir faaliyetin olmadığını fark ettiğini anlatan Beyca, bu eksikliği gidermek için atölye açtığını ifade etti.

Sanatın insanın yaratılışında var olan bir özellik olduğunu, bu duygunun İslam medeniyetinde de kendine özel bir yer edindiğini kaydeden Beyca, şöyle konuştu:

"İslamiyet, hat sanatı gibi sanatların gelişmesine olanak sağlamış. Hat sanatı, temelde çizginin uyum ve kurallar çerçevesinde işlenmesidir. Hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi diğer İslami sanatların da temelini oluşturuyor. Hat, doğru malzemeler ve tekniklerle icra edilen bir sanat dalı. Hat sanatında kullanılan mürekkep, kimyasal mürekkeplerden çok daha dayanıklı ve bin yıl boyunca solmaz. Bu sayede geçmişte yazılan elyazması kitaplar bugüne kadar ulaşabilmiştir. Ayrıca kullanılan kağıtların da özel bir işlemden geçiyor ve hat sanatına uygun hale getiriliyor. Bu işlemde kağıt, nişasta ve yumurta akı kullanılarak parlatılıyor ve kaleme uygun hale getiriliyor."

Beyca, atölyesinde isteyenlere ücretsiz hat sanatı eğitimi vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel

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