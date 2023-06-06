Emekli öğretmen Aydın Gür, Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine soruşturma açıldı

Rize'de yaşayan emekli öğretmen Aydın Gür, sosyal medya hesabından yaptığı 'Damat kaçak petrolden parayı kazandı' paylaşımı nedeniyle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine hakkında soruşturma açıldığını belirterek, 'Yaşanan olumsuzluklar karşısında en ufak bir eleştiri dahi suç kabul edilerek hakkınızda soruşturma açılabiliyor. Kaldı ki benim paylaştığım konu medyada yer almış bir konudur kaldı ki paylaşımımda yalan bir durum da yok' dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de yaşayan emekli öğretmen Aydın Gür, sosyal medya hesabından yaptığı 'Damat kaçak petrolden parayı kazandı' paylaşımı nedeniyle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine hakkında soruşturma açıldığını belirterek, "Yaşanan olumsuzluklar karşısında en ufak bir eleştiri dahi suç kabul edilerek hakkınızda soruşturma açılabiliyor. Kaldı ki benim paylaştığım konu medyada yer almış bir konudur kaldı ki paylaşımımda yalan bir durum da yok" dedi.

Rizeli emekli öğretmen Aydın Gür, 2 ay önce Twitter hesabından "Damat kaçak petrolden parayı kazandı faturayı yine vatandaş ödeyecek. Uluslararası tahkim Barzani petrolünün satışından dolayı 1,4 milyar dolar ceza kesmiş" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Gür, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Az önce Rize polis karakolundan sosyal paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldım. İfademi verdim, sıkıntı yok' açıklaması yaptı.

"PAYLAŞIMIMDA YALAN BİR DURUM YOK"

Yaşadıklarını aktaran Aydın Gür, şunları kaydetti:

"Rize Emniyet Müdürlüğü Tophane Polis Merkezi'nden sosyal medya paylaşımımdan dolayı hakkımda şikayet olduğu o nedenle ifademin alınacağı söylendi, ben de gittim. Hangi paylaşımımdan dolayı ifade vereceğimi sorduğumda, 28/3/2023 tarihinde Twitter hesabımdan Berat Albayrak ile ilgili, 'damat kaçak petrolden parayı kazandı, faturayı yine vatandaş ödeyecek' paylaşımımdan dolayı Albayrak'a hakaret ettiğim gerekçesiyle benden şikayetçi olduğunu öğrendim. İfademi 'bu haberi bir haber sitesinde gördüm ve aldım paylaştım. Eleştiri amaçlı da sonunda ekleme yaptım. Ortada hakaret sayılacak bir suç yok hakaret suçunu kabul etmiyorum' diye ifade verdim ve çıktım. Anlaşılıyor ki bu ülkede hiçbir olumsuzluğu eleştirme hakkınız yok. Yaşanan olumsuzluklar karşısında en ufak bir eleştiri dahi suç kabul edilerek hakkınızda soruşturma açılabiliyor. Kaldı ki benim paylaştığım konu medyada yer almış bir konudur kaldı ki paylaşımımda yalan bir durum da yok."