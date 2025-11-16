Haberler

Emekli Emniyet Müdürü Çavdar Sapı ile Sanat Yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da emekli emniyet müdürü Ömer Güneş, 65 yıldır çavdar sapından resim yapma sanatını sürdürüyor. Öğretmeninin yönlendirmesiyle bu sanatı öğrenen Güneş, eserlerini sevdiği kişilere hediye ediyor ve bu sanatı geleceğe taşımak için torununu yetiştiriyor.

ANTALYA'da emekli emniyet müdürü Ömer Güneş (79), ortaokulda okurken resim ve el işi öğretmeninin yönlendirmesiyle çavdar sapından resim yapmayı öğrendi. Çavdar sapıyla motif yapma sanatını 65 yıldır sürdüren Güneş, "Bu sanatı benden sonra yapacak kimse yok, öğrenmek isteyenleri bekliyorum" dedi.

Emekli emniyet müdürü Ömer Güneş, 1960'lı yıllarda ortaokulda okurken resim ve el işi öğretmeninin yönlendirmesiyle çavdar sapından resim yapmayı öğrendi. Boyası olmayan, boya alma imkanı bulunmayan çocukların yapabileceği bu sanatı o yıllardan beri sürdüren Güneş, "O dönem öğretmenimiz bize çavdar sapından motif yapmayı öğretti. 65 senedir geliştirerek bu işe devam ediyorum" diye konuştu.

ESERLERİNİ BİRÇOK KİŞİYE HEDİYE ETTİ

Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptığını, 1992'de emekli olduğunu aktaran Ömer Güneş, çavdar sapından yaptığı eserleri bugüne kadar birçok kişiye hediye ettiğini anlattı. Güneş, "Şu anda yaptığım eserleri eşe dosta, makam sahiplerine sunarak mutluluk duyuyorum. Benden sonra yapacak torunum var, onu yetiştirmek için gayret gösteriyorum çünkü Türkiye'de bunu yapabilecek başka kişiler göremiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇAVDAR SAPI PARLAKLIĞINI YILLARCA KORUR'

Sanatının malzemesini memleketi Sivas'tan temin ettiğini belirten Ömer Güneş, çavdar sapının yapısal özelliğini şöyle anlatarak, "Anadolu'da en çok yetişen bitkilerden biri çavdar. İçinde fosfor bulunduğu için uzun yıllar parlaklığını koruyor. Bu nedenle resim yapmaya çok uygun, elastik bir yapısı var. Ben Sivaslı olduğum için sapları oradan getiriyorum. Başkalarının temin etmesi zor olduğu için kimse bu işle uğraşmıyor" dedi.

ÜTÜLENİP YAPIŞTIRILARAK TABLOLAR HAZIRLANIYOR

Eserlerinin yapım aşamalarını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Tarladan temin edilen çavdarlar önce kökleri ve başakları kesilip sap haline getiriliyor. Çalışmadan önce ıslatılıp düzelttikten sonra ütülemek suretiyle düzgün hale getiriliyor. Daha sonra yapılacak motifin üzerine yapıştırılarak kesiliyor ve tablolara yerleştirilerek eser ortaya çıkıyor. Boya ile uzun süre kaynatmak suretiyle de renk elde ediyorum, bunu da tablolara yansıtıyorum."

EVİNDE KÜÇÜK BİR ATÖLYE KURDU

Çalışmalarını evinin küçük bir odasında sürdüren Ömer Güneş, burada çeşitli resim ve motifler yaparak zamanını değerlendirdiğini söyleyerek, "Evde kendime küçük bir çalışma ortamı hazırladım. Boş zamanlarımda çeşitli resimler yaparak vaktimi değerlendiriyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Benden sonra yapacak kişileri arıyorum ama bulamıyorum. Bu nedenle istekli olanları bekliyorum, onlarla bu konuda çalışmayı isterim" diye konuştu.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.