Emekli çiftin 30 kedili sevgi yuvası

Kırklareli'nin Eriklice köyünde yaşayan Nezahat ve Rüştü Özbay çifti, bahçelerinde bakımını üstlendikleri sahipsiz kedilerle yaşamlarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 40 yıl yaşadıktan sonra emekli olup köylerine dönen Özbay çiftinin, evlerinin bahçesine yıllar önce gelen ve "Pamuk" adını verdikleri kedi yavrusuyla başlayan hayvan sevgisi zamanla büyüdü.

Bugün sayıları 30'u bulan sahipsiz kedinin bakımını üstlenen çift, günün büyük bölümünü onları besleyip ihtiyaçlarını karşılayarak geçiriyor.

Özbay çifti, kedilerin mama ve sağlık ihtiyaçlarını da kendi imkanlarıyla karşılıyor.

Nezahat Özbay, AA muhabirine, emekliliğin ardından baba ocağına döndüklerini ve burada kedilerle ilgilenmeye başladığını söyledi.

Hayvanlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini dile getiren Özbay, "Önce onları doyuruyoruz, sonra biz yemek yiyoruz. Çocuk gibi bakıyoruz." dedi.

Özbay, hasta ya da yaralı kedileri de tedavi ettirmek için sık sık veterinere götürdüğünü belirterek, onların sağlığını kendi sağlıkları kadar önemsediğini ifade etti.

Bahçesinde yetiştirdiği fasulye ve barbunya ile peynir ve ekşimik gibi ürünleri satarak elde ettiği geliri kedilerin ihtiyaçları için kullandığını anlatan Özbay, "Bahçeden ne kazanıyorsam mama ve veteriner masraflarına harcıyorum. Onlara baktıkça Allah da işimize bereket veriyor. Ömrüm yettiği sürece onlara bakmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA