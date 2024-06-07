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Emekli astsubay turizm fakültesini birincilikle bitirdi

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli astsubay Mehmet Gökhan Bilgiçli, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesini birincilikle tamamladı. Mezuniyet töreninde öğrencilere tebrik mesajları verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli astsubay 46 yaşındaki Mehmet Gökhan Bilgiçli, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesini birincilikle tamamladı.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesince Kayalı Kampüsü Vali Mustafa Yaman Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kırklareli Üniversitesinden mezun olan öğrencileri tebrik eden Demir, mezun olan öğrencilerin artık toplumsal saygınlık ve sorumluluğu yüksek bir mesleğin mensupları olacağını dile getirdi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevdet Altunel de öğrencileri tebrik etti.

"Çocuklarıma iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum"

Emekli astsubay Bilgiçli de mezuniyetini kep atarak kutlayan öğrenciler arasında yer aldı.

Bilgiçli, AA muhabirine, eğitim ve öğrenimin yaşam boyunca sürmesi gerektiğini söyledi.

Okumanın yaşının olmadığını dile getiren Bilgiçli, bugüne kadar üç üniversiteden mezun olduğunu anlattı.

Üniversiteyi birinci bitirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Bilgiçli, "Boş durup beynini köreltmek yerine okumamız lazım. Bütün görevlerimizde yaptığımızın en iyisini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Silahlı kuvvetlerde de bir söz vardır 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' diye. Bu doğrultuda ve bu düsturla gençlere örnek olmak için kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Herkes eğitim öğretimine devam etsin. Çocuklarıma iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Üniversitelerimiz aslında çok kaliteli, öğrenmek isteyene çok güzel bilgileri veriyor. 46 yaşında iki dil öğrendim ve gençlere de böyle örnek olmayı düşündüm." diye konuştu.

Törende, 120 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Gökhan Kırklareli Eğitim Güncel Haberler

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