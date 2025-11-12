Emekli Albay Orkun Özeller'e Tahliye Kararı... İyi Partili Olgun: "Hukuk Sonunda Yerini Bulmuştur"

(İSTANBUL) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, emekli Albay Orkun Özeller'in tahliye edilmesiyle ilgili, "Hukuk sonunda yerini bulmuştur. İnşallah her davada aynı sonucu alırız diyorum" dedi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da "Biz bugün burada adaletin gecikmeli de olsa tecelli etmesinden dolayı mutluyuz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımları nedeniyle 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller'in ilk duruşmada; "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatına, "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan ise cezalandırılmasına hükmedildi. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özeller'in tahliyesine karar verdi.

Özeller'in yargılandığı duruşmayı takip etmek üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba İstanbul Adliyesi'ne geldi.

"Adaletin yerini bulduğuna inanıyoruz"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Biz bugün burada adaletin gecikmeli de olsa tecelli etmesinden dolayı mutluyuz. Esasen resmen bir siyasi yaklaşımla 50 güne yakındır tutuklu bulunan kahraman komutanımız Orkun Özelleri alıp inşallah Bursa'ya gideceğiz. Ben öncelikle top yakın hukukun memlekette askıya alındığı bir süreçte az da olsa kısmen de olsa bu tür kararların çıkmasından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Bu memleket kahramanlarını, bu memleket bu ülkesi için mücadele edenlerini, bu memleket askerini, polisini terörle mücadele eden herkesimi ve herkesi yolda bırakmayacak, yanında duracaktır. Adaletin yerini bulduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"İnşallah her davada aynı sonucu alırız diyorum"

İYİ Parti Hukuk Politikaları ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da şunları söyledi:

"Mahkemenin kararında da hukukun nasıl işlemesi gerektiği belirtildi. Yönetilen iki suçtan halkı kim ve düşmanına yönetmek suçundan beraat kararı verildi. Hakaret suçundan ise sayın mahkeme en alt sınırdan idari para cezası vererek ve hükmün açıklanmasında geri bırakılmasına karar verdi. Burada en çarpıcı örnek Sayın Orkun Özerler'in savunmasında geçen 'Ülkemizde benim 28 yıldır savaştığım teröristlerin çıkarılması için çalışmalar yapılırken, benim burada kalmam bana zul geliyor. Beni hangi tür cezayı razıyım' demesi bile onun da ne kadar bu konuda etkilendiğini göstermiş ancak hukuk sonunda yerini bulmuştur. Inşallah her davada aynı sonucu alırız diyorum."