Emep'ten 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'na Katılım Çağrı: "Türkiye İşçi ve Emekçilerini Bu Davaya Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz"

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'na sahip çıkılması ve duruşmaya katılım yapılması çağrısında bulundu. Aslan, firari sanıkların yakalanması ve katliamın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'na katılım çağrısı yaparak, "10 Ekim Ankara Gar Katliamı tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Türkiye işçi ve emekçilerini bu davaya sahip çıkmaya, duruşmayı takip etmeye ve birlikte hesap sormaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

16'sı firari toplam 36 sanığın yargılandığı 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'nda, firari sanıklar hakkındaki yargılama yarın saat 10.00'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Duruşmaya katılım çağrısı yapan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sanıkların hiçbirinin "insanlığa karşı suç" kapsamında ceza almadığını ve saldırıda zafiyeti bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmadığını ifade ederek, firari sanıkların yakalanması çağrısı yaptı.

Saldırıyı örgütleyenlerin Suriye'de hangi kampta bulunduğunu devletin istihabarat kayıtlarında olduğunu savunan Aslan şunları belirtti:

"Dava öncesi bir kez daha yineliyoruz: Sanık firariler bulunmalı, yargı önüne çıkarılmalı, katliamın siyasi, sivil ve silahlı bürokrasideki sorumluları yargı önüne çıkarılmalı, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır.

Bu topraklarda barış isteyenleri hedef alan karanlığı da, o karanlığa göz yumanları da biliyoruz. Unutmayacağız. Mutlaka hesap soracağız. Türkiye işçi ve emekçilerini bu davaya sahip çıkmaya, duruşmayı takip etmeye ve birlikte hesap sormaya çağırıyoruz."

