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Elon Musk, Ukrayna'da elitlerle halk arasında 'devasa çıkar farkı' olduğunu öne sürdü

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Musk, Starlink kısıtlaması iddialarıyla gerilen Ukrayna ilişkilerinin ardından ülkede elitlerle halk arasında 'devasa çıkar farkı' olduğunu öne sürdü. Musk, elitlerin yüz milyarlarca dolardan servet elde ettiğini, halkın çocuklarının ölmek üzere zorla askere gönderildiğini savundu.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu Starlink uydu sistemine yönelik kısıtlama iddiaları nedeniyle Ukrayna ile yaşanan gerilimin ardından, bu ülkede elit kesim ve halk arasında "devasa bir çıkar farkı" olduğunu öne sürdü.

Musk, sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından son zamanlarda gerilen Washington-Kiev ilişkilerine yönelik paylaşımda bulundu.

Ukrayna'da elit kesim ve halk arasında "devasa bir çıkar farkı" olduğunu savunan Musk, "Elitler, Ukrayna'ya aktarılan yüz milyarlarca dolardan büyük servetler elde ederken halkın çocukları cephelerde ölmek üzere zorla askere gönderiliyor." ifadesini kullandı.

Musk, ülkesindeki vergi mükelleflerinin Ukrayna'ya aktarılan parasının bir kısmının çeşitli kara para aklama mekanizmaları üzerinden geri geldiğini ve ABD'deki siyasi kampanyaların finansmanında kullanıldığını öne sürerek, ülkesindeki bazı siyasetçilerin Ukrayna'yı ABD'den daha fazla önemsediğini iddia etti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin yavaşlatılması emrini verdiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili sorunun "çözüldüğünü duyduğunu" ancak hala çözülmediyse Musk'la "konuşacağını" söylemişti.

Kaynak: AA
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