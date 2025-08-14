Elmalı-Finike Bölünmüş Yol Projesinde İkinci Etap Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı ile Finike ilçeleri arasındaki bölünmüş yol projesinin ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi. Uslu, projenin tamamlanmasıyla ulaşımın kolaylaşacağını vurguladı.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı ile Finike ilçeleri arasındaki bölünmüş yol projesinde ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Uslu, proje kapsamında Avlan Beli ile Turunçova güzergahındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, proje tamamlandığında yoldaki ulaşımın çok daha rahatlayacağını ifade etti.

Uslu'ya AK Parti Finike İlçe Başkanı Hakan Bayar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
