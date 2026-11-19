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Elmalı Devlet Hastanesi bahçesine karaçam, ıhlamur, çınar ve servi türlerinden 100 fidan dikildi.

Geleceğe Nefes Projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Merve Karaca Kılınç, Hastane Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, hastane yöneticileri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Başhekim Yüncü, fidan dikimiyle hastane bahçesini güzelleştirmeyi ve geleceğe katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Hastane bahçesine 30 karaçam, 30 ıhlamur, 20 çınar ve 20 servi fidanı dikildiğini aktaran Yüncü, "Hastane bahçesine toplam 100 fidan diktik. Bu fidanlarımız büyüyecek, geleceğe nefes olacak. Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Sağlık Müdürü Kılınç, Başhekim Yüncü ve hastane personeli fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA