Elmalı'da Yeni Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi Açıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde inşası tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık Sarvan Gençlik Merkezi ve Elmalı Müftülüğü yeni hizmet binası, törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hayırsever T. Tarık Sarvan'ın katkılarıyla Elmalı ilçesi Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık Sarvan Gençlik Merkezi ve Elmalı Müftülüğü yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, inşa edilen binanın yalnızca bir hizmet binası olmadığını, adeta bir külliye vasfı taşıdığını belirtti.

Binanın yapımına katkı sağlayan iş insanına teşekkür eden Şahin, "Bina, akıllı ve sürdürülebilir bir sistemle inşa edildi. 1000 yıl önce fethettiğimiz bu toprakları ilim, irfan, yüksek karakter ve kültür inşa ederek vatan yaptık. Dünya var oldukça biz de bu topraklarda var olacağız. Bu eserler, yurdumuzun tapu belgeleri ve Türk-İslam yurdu olduğunun kimlik belgeleridir." ifadelerini kullandı.

Günümüzde işgallerin sadece ordularla değil, zihinlerle de gerçekleştiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız, yabancı kültürlerin etkisi altına girdiğinde kültür ve zihniyet bakımından başkalarının çocuğu haline gelebilir. Bunun önlenmesinin en önemli yolu, bu tür kültür kaleleri ihya etmekten geçiyor. Sayın Bilal Erdoğan, ecdad yadigarı sporlarımız olan okçuluk, cirit ve çeşitli at sporları ile tezhip ve hat gibi bizi biz yapan değerlerimizi yeni nesillere tanıtmak ve benimsetmek için büyük çaba gösteriyor."

Törene, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı T. Tarık Sarvan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de katıldı.