Antalya'da dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Elmalı ilçesindeki dağlık alanda mahsur kalan Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi 24 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Fırtına nedeniyle çadırları zarar gören grup, 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyeleri, Gömbe Mahallesi'ndeki dağlık bölgeye kampa gitti.

Dağda etkili olan fırtına nedeniyle çadırları zarar gören grup üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 8 kişilik AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, karla kaplı bölgeye ulaşarak mahsur kalan 24 kişiyi bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
