Elmadağ'da "Gökyüzü Gözlem Şenliği" yapıldı
Elmadağ Anadolu Lisesi öğrencileri, 4 el yapımı Newton tipi teleskopla Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenledi. Etkinlikte Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'in katkıları anlatıldı, Belediye Başkanı da katıldı.
Elmadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 4 el yapımı Newton tipi teleskop ile "Gökyüzü Gözlem Şenliği" etkinliği düzenlendi.
Öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gökyüzü gözlemi yapma imkanı buldu.
Türk-İslam bilim tarihinin önemli isimlerinden Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'in bilim dünyasına katkıları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı programa, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı.???????
Kaynak: AA / Şeyma Güven