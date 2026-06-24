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Elmadağ'da "Gökyüzü Gözlem Şenliği" yapıldı

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Elmadağ Anadolu Lisesi öğrencileri, 4 el yapımı Newton tipi teleskopla Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenledi. Etkinlikte Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'in katkıları anlatıldı, Belediye Başkanı da katıldı.

Elmadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 4 el yapımı Newton tipi teleskop ile "Gökyüzü Gözlem Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gökyüzü gözlemi yapma imkanı buldu.

Türk-İslam bilim tarihinin önemli isimlerinden Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'in bilim dünyasına katkıları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı programa, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı.???????

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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