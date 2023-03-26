Elektrik scooterlar için ustasından önemli uyarı: Kontrol edilmeyen scooterlar 70 bin liraya kadar masrafa neden olabiliyor Scooter tamircisi İsmail Yücel: "Şişen bataryalar yangına dahi sebep olabilir" "Batarya tamamen bitmeden kesinlikle şarj edilmemeli" Eskişehir'de 15 yıldır elektrikli...

Elektrik scooterlar için ustasından önemli uyarı: Kontrol edilmeyen scooterlar 70 bin liraya kadar masrafa neden olabiliyor

Scooter tamircisi İsmail Yücel :

"Şişen bataryalar yangına dahi sebep olabilir"

"Batarya tamamen bitmeden kesinlikle şarj edilmemeli"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 15 yıldır elektrikli scooter tamirciliği yapan İsmail Yücel, kontrol edilmeyen bataryaların kullanıcılara 70 bin liraya kadar masrafa ve yangınlara neden olabileceği konusunda uyardı.

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte elektrikli scooter ve elektrikli bisiklet kullanımı arttı. Kısa mesafeler için çokça tercih edilen araçlarda dikkat edilmeyen bazı hususlar, kullanıcılarına 2 bin 500 liradan 70 bin liraya kadar maddi zarara neden olabiliyor. Kullanıcılarının yapacakları bazı kontroller ise bu sorunların önüne geçebiliyor. Küçük olmasından dolayı genellikle evde muhafaza edilen araçlar, yanlış şarj edildiğinde bataryanın şişmesi sonucu yangın çıkarabiliyor. Hatalar konusunda 'kontrol' uyarısı yapan 15 yıllık elektrikli scooter tamircisi İsmail Yücel, kullanıcıların basit önlemeleriyle büyük çaplı zararların önüne geçilebileceğini aktardı.

"Şişen bataryalar yangına dahi sebep olabilir"

Genellikle kullanıcıların scooterlarını şarjda unuttuklarından dolayı bataryalarda hasar oluştuğunun altını çizen tecrübeli tamirci İsmail Yücel, 70 bin liraya kadar çıkan maliyetlere dikkat çekti. Şişen bataryaların yangınlara da neden olabileceğine değinen Yücel, "15 yıldır elektrikli scooter tamiri yapıyorum. Scooter sahiplerine sahiplerine nasıl şarj etmeleri anlatılmadığı için yanlış şarjlar batarya şişmelere sebep oluyor. Yağmur suyundan dolayı tesisatlar çürüyor, onların bakımının yaptırılması gerekiyor. Genel tesisat ve akülerin durumunun kontrol edilmeli, frenlerin bakımları da çok önemli. Kendi güvenlikleri açısından da frenin yanı sıra kask ve dizliklerin sürücüler tarafından kullanılmalı. Bir batarya 350 kez şarj edilebilir, bu ömür kullanıma göre 2 yılda da 3 yılda da bitebilir. Batarya tamamen bitmeden kesinlikle şarj edilmemeli. Kullanıcı evde ya da dışarıda şarj etmeye devam ederse aküler şişmeye başlar. Hala şarj etmeye devam ederlerse o şişkinlik patlamaya neden olur. Patlama, Allah korusun yangına dahi sebep olabilir. Kullanıcılar kötü sonuçların önüne geçmek için ya zaman saati kullanacaklar ya da sık sık kontrol edecekler. Akülerin fiyatları 800, lityum bataryaların ise 2 bin 500 liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.