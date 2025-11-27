Haberler

Elbistan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş ve Eşinin Cenazesi Defnedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Ramazan Dalyak ve hamile eşi Elmas Dalyak, memleketleri Kayseri'de törenle toprağa verildi. Törene aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş ve eşinin cenazeleri, memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ramazan Dalyak'ın (28) naaşı, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen askeri törenin ardından Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Gültepe köyüne getirildi.

Öğle vakti Gültepe Mezarlığı'nda düzenlenen törenle Dalyak'ın cenazesi defnedildi.

Törene, Dalyak'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dalyak'ın hamile olduğu öğrenilen eşi Elmas Dalyak'ın (20) cenazesi ise ailesinin isteği üzerine Kayseri'nin Talas ilçesindeki Mengücek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ramazan Dalyak idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, dün kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, sürücü olay yerinde, eşi Elmas Dalyak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
