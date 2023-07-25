Elbistan Belediyesi Deprem Sonrası Ücretsiz Ekmek Dağıtıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi, depremden sonra 1 liradan sattığı halk ekmeğini ücretsiz dağıtmaya başladı. Belediye, kendi tarlalarında yetiştirdiği buğdayı kullanarak günlük 10 bin ekmek üretiyor ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, 3 yıldır 1 liradan sattığı halk ekmeği depremden sonra ücretsiz dağıtmaya başladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, buğdayı belediyeye ait tarlalarda yetiştirdiklerini ve günlük üretilen 10 bin ekmeği herkese ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Elbistan Belediyesi, ekmeği vatandaşa daha ucuza ulaştırmak için belediyeye ait arazilere ektiği buğdayın hasadına hazırlanıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, buğday ekili Yapraklı Mahallesi'ndeki tarlada mahalle muhtarıyla incelemelerde bulundu. Bu yıl 330 dönüm tarlada buğday ektiklerini belirten Gürbüz, böylece maliyetleri düşürdüklerini ve 3 yıldır ekmeği 1 liradan sattıklarını kaydetti.

Ekmeklerin belediyeye ait halk ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Gürbüz, "Halk ekmekte günlük 10 bin adet üretim gerçekleştiriyor. Dağıtımını, belediyemizin daha önce ekmeği 1 liradan sattığı satış noktalarından yapıyoruz. Halk ekmekte üretmiş olduğumuz 10 bin adet ekmeği günlük vatandaşlarımıza ulaştırmış oluyoruz. Ücretsiz dağıtım yaparken herhangi bir kriter koymadık. Zaten herkes depremzede, herkesin ciddi sorunları, kayıpları var. Dolayısıyla devletin imkanlarıyla vatandaşın yanında olması gerekir" diye konuştu.