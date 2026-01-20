Haberler

Elazığ ve Siirt'te kardan kapanan 159 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ ve Siirt'te kardan kapanan 159 köy yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ ve Siirt'te etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan köy yollarından 159'unun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen yoğun bir şekilde çalışarak yollardaki ulaşımı sağlamaya devam ediyor.

Elazığ ve Siirt'te kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 366 köyden 159'una yeniden ulaşım sağlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 kişilik personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 307 köyden 116 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 41, Ağın'da 8, Baskil'de 24, Maden'de 13, Karakoçan'da 43, Keban'da 10, Kovancılar'da 12, Palu'da 14 ve Sivrice'de 26 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kovancılar ilçesi Soğanlı köy yolunda kalan hayvan taşıma aracı İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Siirt

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan yerleşim yerlerine yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan'da 59 kapalı köy yolundan 43'ü ulaşıma açıldı.

Ekipler, Pervari'de 10, Şirvan'da ise 6 köy yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti