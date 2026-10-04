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Elazığ polisi, KPSS adaylarını İHA destekli takiple sınav merkezlerine ulaştırdı

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Elazığ polisi, KPSS adaylarını İHA destekli takiple sınav merkezlerine ulaştırdı
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Elazığ'da polis ekipleri, 2026-KPSS ön lisans oturumu öncesi geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştırdı. Yoğunluk yaşanan noktalara motosikletli ekipler sevk edilirken trafik, dron ve İHA desteğiyle takip edildi; adaylar ekiplere teşekkür etti.

Elazığ'da polis ekipleri, geç kalma riski bulunan adayları, 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu öncesi sınava girecekleri merkezlere ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav öncesinde şehir genelinde trafik yoğunluğu yaşanan tüm noktalara motosikletli ekipler sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, sınav merkezlerine geç kalma riski bulunan öğrencilerin hızlıca tespit edilmesi ve zamanında yetiştirilmesi için trafik denetimlerinde dron desteğinden yararlanıldığı belirtildi.

Geleceğin teminatı gençlerin sınavlarına zamanında ve güvenli ulaşabilmeleri için ekiplerin sahada olduğu ifade edilen açıklamada, "Güzergahlarda gerekli tedbirler alınırken, İHA'larımızla trafik yoğunluğu anlık olarak takip edildi. Yoğunluk yaşanan noktalara ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Sınav merkezlerine ekipler tarafından ulaştırılan adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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