Elazığ polisi, KPSS adaylarını İHA destekli takiple sınav merkezlerine ulaştırdı

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Elazığ'da polis ekipleri, geç kalma riski bulunan adayları, 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu öncesi sınava girecekleri merkezlere ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav öncesinde şehir genelinde trafik yoğunluğu yaşanan tüm noktalara motosikletli ekipler sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, sınav merkezlerine geç kalma riski bulunan öğrencilerin hızlıca tespit edilmesi ve zamanında yetiştirilmesi için trafik denetimlerinde dron desteğinden yararlanıldığı belirtildi.

Geleceğin teminatı gençlerin sınavlarına zamanında ve güvenli ulaşabilmeleri için ekiplerin sahada olduğu ifade edilen açıklamada, "Güzergahlarda gerekli tedbirler alınırken, İHA'larımızla trafik yoğunluğu anlık olarak takip edildi. Yoğunluk yaşanan noktalara ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Sınav merkezlerine ekipler tarafından ulaştırılan adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA