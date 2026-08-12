Elazığ Eti Gümüş Madencilerinin Eylemi Üçüncü Gününde: 'Çocuklarımın Ekmeği İçin Direniyorum'

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını almak için başlattığı eylem üçüncü gününde sürüyor. Bir madenci, parkta kaldıkları sırada üzerlerine su sıkıldığını anlatarak, "Benim de çocuklarım var. Ben çocuklarımın ekmeğini götürmek için direniyorum" dedi.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madeninde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem sürüyor.

Garantörlük görevini yerine getirmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen fakat Milli Kütüphane Metro İstasyonu önünde polis engeliyle karşılaşan madenciler işverenin yanı sıra yetkililere de tepki gösterdi.

Bir madenci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İki gecedir gördüğümüz eziyeti hiçbir hayvan görmedi. Biz iki gecedir parkta yatıyoruz. Parkta üzerimize su fışkırtıyorlar. Üstümüz başımız, paramız, eşyalarımız; her şeyimiz ıslanıyor. Camiye gidiyoruz, imam, bekçiler bizi camiye almıyorlar. Bizim sığınacağımız yer camidir. Başka nereye sığınalım? Bize yaptıkları eziyeti köpeğe bile yapmazlar. Bir it yattığı zaman köpeğin üzerine su atmıyoruz. Ama bunlar bizi ıslatıyorlar. Biz hayvan değiliz, insanız. Köpek yattığı yerde üzerine su sıçratılmaz. Ama onlar bize su sıçratıyorlar. Diyorlar ki 'Hayvan hakkı var.' Hayvan hakkı varsa insan hakkı da var, tamam mı? Ben 33 sene devletime hizmet yaptım. Devletime kucak açtım. Ama devlet benim yanımda durmuyor. Milletvekilleri yanımızda durmuyor. Vali Bey kendi başına karar çıkarıyor. Karar çıkarıyorsanız buyurun, gelin benim derdimi dinleyin. Ben gece yatamıyorum. Buraya geldim, köle değilim. Ben de insanım. Ben de ana babanın yavrusuyum. Benim de çocuklarım var. Ben çocuklarımın ekmeğini götürmek için direniyorum."

"ALIN TERİMİZ İÇİN BURAYA GELDİK"

Başka bir madenci ise şöyle konuştu:

"Pazar günü bir yasak çıkarmışlar, 'İşçiler, Doruk Maden, Elazığ Eti Gümüş grev yapamaz.' İşte 'hakları varmış, maaşları varmış ama grev yapamazsınız' diyorlar. Sayın Valim bunu biliyorsanız, gelin derdimize derman olun. Şimdi burada yaşlı arkadaşlarımız var. Kiminin kızı, kiminin oğlu üniversiteye gidiyor. Çocukları okula gidiyor. Gelin, üç ay maaş almayın, kızınıza, çocuğunuza harçlık göndermeyin. O kız çocuğu üniversiteye gittiği zaman üç ay maaş göndermezseniz orada ne yapacak? Bir erkek çocuk üniversiteye gittiği zaman, babası üç ay harçlık göndermediği zaman ne olacak? Sayın devlet yetkilileri, size sesleniyorum. Sayın valiler, sayın milletvekilleri, gelin derdimize derman olun. Burada yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Grev yapmıyoruz. Alın terimizi, ekmeğimizi ve bize yasal olarak tanınan haklarımızı savunuyoruz. Sanki biz burada muhalefet yapıyoruz. Biz burada muhalefet yapmıyoruz. Tüm haklarımız için, Elazığ Maden'den gelemeyen çalışan arkadaşlarımızın haklarını almak için, alın terimiz için buraya geldik. Sesimize ses olun."

Kaynak: ANKA