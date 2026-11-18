Elazığ'daki Hazardağlı Kavşağı'nda panelvan otomobile çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da Hazardağlı Kavşağı'nda 21 ADH 500 plakalı panelvan, 47 PH 010 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Elazığ'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hazardağlı Kavşağı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ADH 500 plakalı panelvan, 47 PH 010 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre aksadı.
Kaynak: AA