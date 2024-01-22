Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 40 yeni okul yapıldı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle her yıl güncellenen risk analizleri neticesinde yıkımı gerçekleştirilen okulların yerine derslik sayısı artırılarak daha modern inşa edilen okul sayısı 40'a ulaştı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen sarsıntılar nedeniyle kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı kaynakla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 48 okulun yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılanların yerine yapımına başlanan 69 okuldan 40'ının yapımı tamamlanarak eğitime kazandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, kentte büyük hasara neden olan 24 Ocak 2020'deki depreminin 4'üncü yılına girerken, depremden etkilenen okulların yerine yapımına başlanan 69 okuldaki çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

Yiğit, geçen yıl hizmete sunulan 13 okulla birlikte ihtiyaç duyulan derslik sayısının büyük oranda giderildiğini vurgulayarak, 728 derslikli 40 okulun tamamlandığını, 29 okulun yapımının sürdüğünü bildirdi.

Yapımı tamamlanacak okullarla birlikte 472 dersliği daha kente kazandıracaklarını anlatan Yiğit, ayrıca 12 okul planlamasının bulunduğunu, bunlardan da 142 ilave derslik kazanacaklarını dile getirdi.

Tüm çalışmalar için yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira bir bütçe ayrıldı

Kentteki 38 okulda da güçlendirme çalışması yapılarak okulların depreme daha dayanıklı hale getirildiğine işaret eden Yiğit, 63 okulu da onardıklarını anlattı.

Yiğit, "Bu çalışmalar çocuklarımızın eğitim ve öğretmenlerimizin hizmet kalitesini artırmak adına yapıldı. Okullara yönelik tüm çalışmalar için yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira bir bütçe ayrıldı." dedi.

Zamanında alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar sayesinde kentteki eğitim kurumlarından hiçbirinin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenmediğine dikkati çeken Yiğit, yapımı devam eden okulların da tamamlanmasıyla derslik başına düşen öğrenci sayısında büyük bir rahatlama olacağına işaret etti.

Yiğit, şunları kaydetti:

"Deprem sonrasında yaptığımız okul projelerimizin hepsi Milli Eğitim Bakanlığımızın çizdiği, hazırladığı projeler arasından seçildi. Mimarlarımız tarafından ve yine bize destek olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün mimarları ve kontrol uzmanları tarafından da bunların hepsinin modernizasyonu yapıldı. Bu binalar öğrencilerimize eğitim açısından çok uygun, geniş, ferah koridorlar, merdivenler, sınıflar ve eğitim öğretim ortamları sunuyor. Teknik altyapılarının hepsi hazır durumda ve ilk girdiğimiz andan itibaren ferah, sıcak, rahat, huzurlu ve teknik altyapısı ve donanımı sağlam okullar artık öğrencilerimizin hizmetinde. Bu yapılan çalışmalar öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çalışma potansiyelini ve şevkini artırarak, başarılarına olumlu katkı sunuyor."

"Sınıflarımız çok geniş ve çok daha güzel"

Şehit Cihat Şahin Ortaokulunda okuyan öğrencilerden Melisa Akalın, depremde eski okulu ağır hasar gördüğü için çok üzüldüğünü, ancak yeni okulunu da çok beğendiğini söyledi.

Akalın, "Okulumuzda oyun alanları, spor salonu, kütüphane, satranç odası var. Koridorlar, sınıflarımız çok geniş ve çok daha güzel. Koridorlardaki dolaplara eşyalarımızı rahatlıkla koyabiliyoruz." dedi.

Siraç Güneş ise yeni okulunun daha dayanıklı olması nedeniyle kendisini daha da güvende hissettiğini belirtti.