Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı öncesinde cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlülere çeşitli görevler veriliyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı öncesi kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cami ve mezarlıkların temizliği için 51 yükümlü görevlendirildi.

İhtiyaç duyulan 29 camide temizlik yapan yükümlüler, şehitlikler başta olmak üzere mezarlıklarda da bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşandığı özel dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Bayram öncesinde vatandaşların yoğun ziyaret ettiği mezarlıklarda temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yürüttüklerini belirten Pirinççi, camilerde de temizlik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkarıyor"

Çalışmaların temel amacının yalnızca fiziki temizlik olmadığını dile getiren Pirinççi, şunları kaydetti:

"Yükümlülerimizin topluma fayda üreten bireyler olarak sorumluluk almalarını, aidiyet duygularını güçlendirmelerini ve kamu yararına yapılan çalışmalarla toplumsal bağlarını kuvvetlendirmelerini amaçlıyoruz çünkü denetimli serbestlik yalnızca bir infaz modeli değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen sosyal bir iyileştirme sürecidir. Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkarıyor."

Mezarlıkların vatandaşlar açısından manevi değeri yüksek alanlar olduğunu vurgulayan Pirinççi, yükümlülerin çevre temizliği, ot biçme, yabani otların temizlenmesi ve yürüyüş yollarının düzenlenmesi gibi çalışmaları titizlikle yürüttüğünü belirtti.

"Birçok yükümlümüz, yapılan işin manevi yönünü hissettiğini ifade ediyor"

Camilerde yapılan temizlik çalışmalarının da toplum hizmeti açısından önemli olduğunu ifade eden Pirinççi, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesine katkı sunmak bizim için önemli bir sorumluluk. Bu çalışmalar sırasında yükümlülerimizin gösterdiği özveri ve sorumluluk duygusu da ayrıca memnuniyet verici. Birçok yükümlümüz, yapılan işin manevi yönünü hissettiğini ifade ediyor. İnsanların bayrama daha huzurlu hazırlanmasına katkı sağlıyor, onların da kendilerini topluma faydalı hissetmelerine vesile oluyor. Bu da rehabilitasyon sürecinde çok değerli bir kazanım oluşturuyor."

Denetimli serbestlik sisteminin bireylerin topluma uyum sağlayan, üretken bireyler olarak hayatlarını sürdürmesini hedeflediğini kaydeden Pirinççi, çalışmalara katkı sunan personele, kurumlara ve yükümlülere teşekkür etti.