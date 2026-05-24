Haberler

Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Kurban Bayramı öncesinde Elazığ'daki bazı cami ve mezarlıkların temizliği için 51 yükümlü görevlendirildi - Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi: - "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesine katkı sunmak bizim için önemli bir sorumluluk. Bu çalışmalar sırasında yükümlülerimizin gösterdiği özveri ve sorumluluk duygusu da ayrıca memnuniyet verici"

Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı öncesinde cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlülere çeşitli görevler veriliyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı öncesi kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cami ve mezarlıkların temizliği için 51 yükümlü görevlendirildi.

İhtiyaç duyulan 29 camide temizlik yapan yükümlüler, şehitlikler başta olmak üzere mezarlıklarda da bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşandığı özel dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Bayram öncesinde vatandaşların yoğun ziyaret ettiği mezarlıklarda temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yürüttüklerini belirten Pirinççi, camilerde de temizlik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkarıyor"

Çalışmaların temel amacının yalnızca fiziki temizlik olmadığını dile getiren Pirinççi, şunları kaydetti:

"Yükümlülerimizin topluma fayda üreten bireyler olarak sorumluluk almalarını, aidiyet duygularını güçlendirmelerini ve kamu yararına yapılan çalışmalarla toplumsal bağlarını kuvvetlendirmelerini amaçlıyoruz çünkü denetimli serbestlik yalnızca bir infaz modeli değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen sosyal bir iyileştirme sürecidir. Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkarıyor."

Mezarlıkların vatandaşlar açısından manevi değeri yüksek alanlar olduğunu vurgulayan Pirinççi, yükümlülerin çevre temizliği, ot biçme, yabani otların temizlenmesi ve yürüyüş yollarının düzenlenmesi gibi çalışmaları titizlikle yürüttüğünü belirtti.

"Birçok yükümlümüz, yapılan işin manevi yönünü hissettiğini ifade ediyor"

Camilerde yapılan temizlik çalışmalarının da toplum hizmeti açısından önemli olduğunu ifade eden Pirinççi, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesine katkı sunmak bizim için önemli bir sorumluluk. Bu çalışmalar sırasında yükümlülerimizin gösterdiği özveri ve sorumluluk duygusu da ayrıca memnuniyet verici. Birçok yükümlümüz, yapılan işin manevi yönünü hissettiğini ifade ediyor. İnsanların bayrama daha huzurlu hazırlanmasına katkı sağlıyor, onların da kendilerini topluma faydalı hissetmelerine vesile oluyor. Bu da rehabilitasyon sürecinde çok değerli bir kazanım oluşturuyor."

Denetimli serbestlik sisteminin bireylerin topluma uyum sağlayan, üretken bireyler olarak hayatlarını sürdürmesini hedeflediğini kaydeden Pirinççi, çalışmalara katkı sunan personele, kurumlara ve yükümlülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti

Polisler CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için harekete geçti
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde resmen cephanelik buldu
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi

CHP'de tahliye krizi sürüyor! Valilikten emniyete jet talimat geldi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu