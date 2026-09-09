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Elazığ'da yangında öldüğü sanılan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi

Elazığ'da yangında öldüğü sanılan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi
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- Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin cenazeleri otopsinin ardından Karakoçan ilçesinin Koçyiğitler köyünde toprağa verildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldüğü sanılan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında dün yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde inceleme yapıldı. Çifte ait altınlardan bir kısmının evde bulunmadığı belirlendi.

Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan otopside vücutlarında kurşun izlerine rastlanan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Yangın süsü verilen cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cenazeler toprağa verildi

Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin cenazeleri Malatya'daki otopsinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Cenazeler buradaki işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

Çiftin cenazesi Ürünlü mezrasındaki mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: AA
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