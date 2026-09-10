Elazığ'da yangında hayatını kaybettiği sanılan çiftin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri sanılan çiftin otopside silahla öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında, önceki gün yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otopside çiftin silahla vurularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında önceki gün yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde yapılan incelemede, çifte ait altınlardan bir kısmının evde bulunmadığı belirlenmiş, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan otopside de vücutlarında kurşun izlerine rastlanan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Yangın süsü verilen cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA