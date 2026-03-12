Haberler

Elazığ'da yangında hayatını kaybetti, torunu yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da çıkan yangında 65 yaşındaki Ayşe Albayrak hayatını kaybetti, torunu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da bir evde çıkan yangında Ayşe Albayrak (65) hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Kızılay Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve yangından etkilenen Ayşe Albayrak ve torunu dışarı çıkarıldı. Albayrak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı, torunu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Albayrak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest

Skandal görüntülerdeki baba için karar verildi