Elazığ'da uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele toplantısı

Elazığ'da uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele toplantısı
Güncelleme:
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik mücadele için önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda soruşturma süreçlerinin etkinliğinin arttırılması hedeflendi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik soruşturmaların öncelenmesi ve bu soruşturmalarda etkinliğin ve sürekliliğin sağlanmasına dair yazı uyarınca çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ile merkez ve ilçelerde bu suç soruşturmalarına bakmakla görevli cumhuriyet savcıları ve kolluk birim amirlerinin katılımı ile Elazığ Adliyesi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, bu suçlar ile ilgili soruşturma süreçlerindeki etkinliğin arttırılması, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümü ile kolluk kuvvetleri ve adli merciler arasındaki eş güdüm ve koordinasyonun güçlendirilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
