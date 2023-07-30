Elazığ'da tren, hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücü, canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, tarlaya sakladığı tütün ise jandarma tarafından bulunarak el konuldu.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Durupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Elazığ istikametine seyir halinde olan 53072 sefer numaralı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan H.K. idaresindeki 59 LT 941 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile araç tarlaya savrulurken araç sürücüsü ise yaralandı. Makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fakat bu sırada yaralı sürücü H.K., canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü. Araçtan inen sürücü, jandarma ekipleri gelmeden 30 torba halinde yaklaşık 160 kilo kaçak kıyılmış tütünü araçtan indirerek tarlaya taşıdı ve üzerini bir bezle örterek sakladı. Ardından sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen ve inceme yapan Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin gözünden tarlaya saklanan kaçak tütünler kaçmadı. Jandarma ekipleri tütünlere el koydu.

Öte yandan Adıyaman'dan Elazığ'a geldiği öğrenilen sürücünün Elazığ- Malatya anayolu üzerinde bulunan Hankendi Jandarma Kontrol noktasında yakalanmamak için köy yolunu kullandığı iddia edildi. - ELAZIĞ