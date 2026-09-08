Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Elazığ'ın Palu ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, İstanbul'a uğurlandı.

Palu'da trafik kazasında hayatını kaybeden İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve 1 çocuk babası polis memuru Mert Ozan Şindi (34) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu.

Özgeçmişi okunan Şindi'nin cenazesi, İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Törene, Şindi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile polis memurları katıldı.

Palu'da 5 Eylül'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Mert Ozan Şindi, tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesinde dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA