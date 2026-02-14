Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolu Çitili köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BWF 680 ile 16 BRE 753 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel