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Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

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Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

ELAZIĞ'da, otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada Sezen Koruk'un (32) ardından Yunus Kayadurmuş (34) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

ELAZIĞ'da, otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada Sezen Koruk'un (32) ardından Yunus Kayadurmuş (34) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, 17 Kasım'da Elazığ- Malatya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Yunus Kayadurmuş'un kontrolünden çıkan 44 BM 728 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ABE 039 plakalı TIR çarpıştı. Bariyerlere çarparak duran otomobilin sürücüsü Yunus Kayadurmuş ile Sezen Koruk yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sezen Koruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Tedavisi süren Yunus Kayadurmuş da dün gece yaşamını yitirdi. Kayadurmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Elazığ Güncel Haberler

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