Elazığ'da Terörle Mücadele ve Asayiş Faaliyetleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında 2025 yılı itibarıyla 361 kırsal ve 31 şehir operasyonu olmak üzere 392 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir yandan önleyici kolluk hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini, diğer yandan suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Hatipoğlu, kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat 5 bin 548 personelle görev yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında 2025 yılı itibarıyla 361 kırsal ve 31 şehir operasyonu olmak üzere 392 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadele sürdürülmüş, 36 operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış, 4 kişi tutuklanmıştır. Asayiş suçları kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1009 kişi yakalanmıştır. Ayrıca 1720 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlıkta yüzde 52, otodan hırsızlıkta yüzde 35, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 34, yağma (gasp) suçunda yüzde 27, dolandırıcılık suçunda yüzde 12, motosiklet hırsızlığında yüzde 10 azalma görülmüştür. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 1363 olay gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında azalma görülmüştür."

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre "kasten öldürme" suçunda yüzde 69, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda yüzde 4, "cinsel taciz" suçunda yüzde 50, "kasten yaralama" suçunda yüzde 14, "tehdit" suçunda yüzde 7, "hakaret" suçunda yüzde 17 azalma görüldüğünü belirten Hatipoğlu, bu suçlar kapsamında gerçekleşen 4 bin 136 olayın yüzde 97'sinin aydınlatıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısının yüzde 9 azaldığını ifade etti.

4 suç örgütü çökertildi, 34 zanlı tutuklandı

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili mücadele çerçevesinde 497 silah ele geçirildiğini, 647 kişi hakkında da işlem yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, organize suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen 30 operasyonda, 4 suç örgütünün çökertildiğini, gözaltına alınan 109 kişiden 34'ünün tutuklandığını belirtti.

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 160 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlarda gözaltına alınan 267 kişiden 147'si tutuklanmıştır." diyen Hatipoğlu, bu operasyonlarda 51 kilo 670 gram uyuşturucu, 10 bin 67 uyuşturucu nitelikte hap ve 1576 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini ifade etti.

Hatipoğlu, siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda suç unsuru olarak 389 kişinin hesabının tespit edildiğini, bu tespitlerde paylaşımların yüzde 46'sının terör, yüzde 27'sinin asayiş, yüzde 11'inin ise güvenlik konulu olduğunun görüldüğü kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 13 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Hatipoğlu, gözaltına alınan 67 kişiden 44'ünün tutuklandığını söyledi.

Trafik denetimleri artırıldı

Trafik denetimleri kapsamında 752 bin 307 aracın denetlendiğini, denetimlerde bir önceki yıla göre yüzde 17 artış sağlandığını ifade eden Hatipoğlu, denetimler sonucu 151 bin 168 araca işlem yapıldığını ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış kaydedildiğini belirtti.

5 bin 120 çakarlı aracın denetlendiğini anlatan Hatipoğlu, "Taksi denetimleri kapsamında 6 bin 544 araç kontrol edilmiş bu denetimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artış sağlanmıştır. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 4 bin 858 araç kontrol edilmiş, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstermiştir. Denetimler sonucu 303 araç hakkında işlem yapılmış ve işlem sayısında da geçen yıla kıyasla yüzde 14'lük bir artış kaydedilmiştir." diye konuştu.

Hatipoğlu, kentte düzensiz göçle mücadele kapsamında 22 operasyon yapıldığını, tespit edilen 487 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini, 1 araca da el konulduğunu kaydetti.