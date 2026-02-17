Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada
Elazığ'da tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli, yaraladığı kişiye tekme de attı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
- Elazığ'da kimliği belirsiz bir kişi, M.A.A.'yı tabancayla vurdu ve ardından tekmeledi.
- Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
- M.A.A., ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Caddesi'nde meydana geldi. M.A.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.'ya ateş açtı.
AĞIR YARALADI, TEKMELEDİ
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M.A.A. yere yığılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin yaralıya tekme atmaya çalıştığı da görüldü.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Çevredeki esnaf ve kişilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan M.A.A. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.