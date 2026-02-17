Haberler

Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada Haber Videosunu İzle
Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli, yaraladığı kişiye tekme de attı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Elazığ'da kimliği belirsiz bir kişi, M.A.A.'yı tabancayla vurdu ve ardından tekmeledi.
  • Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
  • M.A.A., ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da kimliği belirsiz kişi, tartıştığı kişiyi önce tabanca ile vurdu ardından tekmeledi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Caddesi'nde meydana geldi. M.A.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.'ya ateş açtı.

Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

AĞIR YARALADI, TEKMELEDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M.A.A. yere yığılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin yaralıya tekme atmaya çalıştığı da görüldü.

Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Çevredeki esnaf ve kişilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan M.A.A. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı