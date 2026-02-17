Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

Elazığ'da kimliği belirsiz kişi, tartıştığı kişiyi önce tabanca ile vurdu ardından tekmeledi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Caddesi'nde meydana geldi. M.A.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.'ya ateş açtı.

AĞIR YARALADI, TEKMELEDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M.A.A. yere yığılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin yaralıya tekme atmaya çalıştığı da görüldü.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Çevredeki esnaf ve kişilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan M.A.A. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı