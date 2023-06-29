Elazığ'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Elazığ'da seyir halinde giderken bir anda yanmaya başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.