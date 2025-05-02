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Elazığ'da Sağanak Yağışlar Etkisini Sürdürüyor

Elazığ'da Sağanak Yağışlar Etkisini Sürdürüyor
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Meteoroloji, Elazığ'da beklenen sağanak yağışların etkili olduğunu ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Kuvvetli yağışlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilir.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor

ELAZIĞ - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Elazığ'da, dün akşamüstü başlayan sağanak yağış kent genelinde bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteorolojinin açıklamasının ardından kent merkezinde aniden yağan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarından alınana son verilere göre Elazığ il genelinde beklenene yağışların yer yer kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN AYYILDIZ - Güncel
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