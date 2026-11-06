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Elazığ'da Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi

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Elazığ'da Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi
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Elazığ'da, Polis Akademisi Armoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla konser verildi.

Elazığ'da, Polis Akademisi Armoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla konser verildi.

Orkestra, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Konserde, polisler seslendirilen şarkılara eşlik ederek Türk bayrakları salladı ve halay çekti.

Programda halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, burada yaptığı konuşmada, kurum bünyesinde 33 eğitim merkezi ve meslek yüksekokulunun bulunduğunu, 20 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Polis Akademisi çatısı altında 22 farklı ülkeden 700'ün üstünde misafir öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktaran İnal, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bir kısmı Çin'den, bir kısmı Uzak Asya'dan, Maldivler'den Kamboçya'ya, Arnavutluk'tan Kosova'ya, Makedonya'ya, Ürdün'den Suriye'ye, Orta Asya'nın kalbinde Kazakistan steplerinden Kırgızistan'a, Azerbaycan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve şu an adını aklıma getiremediğim 22 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu coşku, bu özgüven öncelikle Türk milletinin, daha sonra 181 yıldır milletinin emrinde olan Türk Polis Teşkilatı'nın bir eseridir. Cumhuriyet tarihi kadar eski, Cumhuriyet tarihi kadar da köklü olan Polis Akademisi Türk milletinin ve Türk destanının temsilcisi ve şehitlerimizin naibidir."

Konsere Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Evren Kaptan, Elazığ Barosu Başkanı Gökhan Kadıyoran, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Berber, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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