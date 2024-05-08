Elazığ'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil su kanallarına çarparak devrildi. Kazada sürücü ile bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde İ.D. idaresindeki 06 YU 320 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanallarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.