Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Bağlıağaç köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevre köylerdeki otluk araziye yayıldı. İhbar üzerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağlıağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk araziye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.