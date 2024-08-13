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Yerlikaya duyurdu! Ahmet Gülbasan ve adamları yakalandı

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Elazığ'da düzenlenen 'Kuyu-16' operasyonunda Ahmet Gülbasan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi ve 15 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuyu-16" operasyonunda bir organize suç örgütünün daha çökertildiği bilgisini verdi.

Operasyon kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

10 RUHSATSIZ TABANCA, 1 TÜFEK VE ÇOK SAYIDA FİŞEK BULUNDU

Operasyonun Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Operasyon Elazığ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yasef Behar:

Bu süç örgütünün ısmını hiç işitmedım ne bu böyle Ahmet’ler Mehmetler önüne gelen suç örgütü kurmuş

2
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Selim Demir:

cumhurbaşkanı adayı ol oy verelim aslan bakann

2
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Turan Şahin:

ülkem ne hallere gelmiş,çetenin çokluğu bize ne anlatıyor,düşünmeliyiz,

0
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